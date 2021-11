Polen begint nog in december aan de bouw van een muur aan de grens met Wit-Rusland

Nog in december start Polen met de bouw van een muur aan zijn grens met Wit-Rusland, waar grote aantallen migranten zijn samengestroomd. Het bouwwerk moet in het eerste semester van 2022 af zijn, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag aangekondigd.

“De onderneming die wij tot een goed einde moeten brengen is een absoluut strategische en prioritaire investering in de veiligheid van het land en zijn burgers”, zei minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski.

Polen zal op vier verschillende plekken beginnen met de bouw van de muur.

“Barricade”

Het land plaatste al een hek gemaakt van prikkeldraad om migranten tegen te houden het land te betreden. Dit tijdelijk hek wordt vervangen door een permanente muur, uitgerust met camera’s en bewegingssensoren. Het budget voor de muur die tot 5,5 meter hoog zal reiken, komt neer op 366 miljoen euro.

De Poolse regering neemt het woord “muur” echter niet in de mond, maar houdt het op “barrière” en “barricade”. De muur zal in totaal 180 kilometer beslaan met de Wit-Russische grens, die ook een buitengrens van de Europese Unie is. In het zuiden vormt de rivier Bug de natuurlijke grens tussen de twee landen.

Intussen heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès maandag gezegd dat er begin december een “consequente” lijst van personen en entiteiten moet worden aangenomen die wegens hun betrokkenheid bij de migratiecrisis sancties opgelegd krijgen. Op een vergadering van de 27 Europese buitenlandministers werd het sanctieregime tegen Minsk alvast aangescherpt, precies om ook wegens de “hybride aanval” van Wit-Rusland sancties te kunnen treffen.