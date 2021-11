Na de overval op drie werknemers van Ruiz Wood werd in de hal een gigantische sigarettenfabriek gevonden. — © Chris Nelis

Houthalen-Helchteren

In de hal in Houthalen waar maandagochtend een gewapende overval werd gepleegd, is een van de grootste sigarettenfabrieken van België gevonden. “Sinds het begin van dit jaar zijn hier waarschijnlijk al 200 miljoen illegale sigaretten geproduceerd”, klinkt het bij de douane.