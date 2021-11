Justin Bieber komt naar het Sportpaleis met zijn Justice World Tour

Op oudejaarsavond 2020 streamde Justin Bieber zijn eerste volledige optreden in 3 jaar vanuit Los Angeles. “We hebben hard ons best gedaan om de beste show ooit te maken en we kunnen niet wachten om hem te delen met fans van over de hele wereld. Tot binnenkort”, zei hij toen.

Die tournee komt er nu, genoemd naar het album Justice dat in maart verscheen en in een oogwenk de meest gedraaide plaat werd in 117 landen. Intussen is die goed voor 9 miljard streams wereldwijd, met alleen al 2 miljard luisterbeurten voor de vooruitgeschoven singles Anyone, Lonely en Holy. Het duet Stay met The Kid LAROI werd in juli uitgebracht en werd de song die het snelst ooit 1 miljard streams op Spotify behaalde.

Justin Bieber z’n carrière begon toen hij 13 jaar was. Intussen heeft hij 6 studioalbums uit en 32 Guiness World Records, 21 Billboard Music Awards, 2 BRIT Awards, 18 American Music Awards en 21 MTV Europe Music Awards achter zijn naam. Hij verkocht meer dan 80 miljoen platen en brak Elvis Presleys record als jongste soloartiest met 8 albums die op 1 stonden in de Billboard 200-hitlijsten.(bpr)