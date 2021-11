Werkgevers willen niet weten van verplicht telewerk

De werkgevers willen niet weten van een verplichting van telewerk of andere beperkende maatregelen voor de bedrijven. Dat melden ze maandag in een gezamenlijke mededeling, nu de coronacijfers de slechte kant blijven uitgaan en in het uitgelekt advies van de GEMS sprake is van verplicht telewerk tot kerstmis.

“Telewerk verplichten is geen aanvaardbare maatregel om de huidige coronapandemie in te dijken”, stellen Voka, Unizo, VBO en Boerenbond in de verklaring. De werkgeversorganisaties zeggen te begrijpen dat er maatregelen nodig zijn nu het aantal coronabesmettingen sterk stijgt en de druk op de ziekenhuizen verhoogt. “De werkgevers willen daar ook aan meewerken, door onder meer te waken over de afstandsregels, het dragen van het mondmasker waar de nodige afstand niet kan worden gevrijwaard, de handhygiëne? én door het maximaal toepassen van telewerk waar dat de normale werking van de bedrijven niet in het gedrang brengt. Maar van een algemene telewerkverplichting kan geen sprake zijn”, luidt het.

Dit keer zal er uit een ander vaatje moeten worden getapt, aldus de werkgevers. Zo vragen ze onder meer een snelle uitrol van de boosterprik. “Bedrijven staan klaar om dat logistiek mogelijk te maken. Vaccinaties op de werkvloer zullen een essentieel element vormen om iedereen zo snel als mogelijk opnieuw geprikt te krijgen.” De werkgevers zeggen dat ze telewerk sterk aanmoedigen waar het kan, maar dat een verplichting van telewerk van overheidswege een “onnodige en onnuttige maatregel” zou zijn. “Het zou onze ondernemingen rechtstreeks en onrechtstreeks opnieuw economische schade toebrengen en op termijn dure ondersteuningsmaatregelen op gang brengen.”

Het Overlegcomité komt woensdag vervroegd samen en zal zich dan buigen over het advies van de GEMS.