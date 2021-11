Neos Bree bezoekt het Pajottenland

Het Pajottenland is een streek, gelegen ten westen van Brussel. Het landschap is een beetje heuvelachtig want het Brabants Plateau is doorsneden met talrijke beken.

Vanaf Grimbergen begeleidde een gids de leden van Neos naar de ambachtelijke likeurstokerij De Klok in Serskamp. Na een bedrijfsfilm mochten ze proeven van een citroen-vanille-of chocolade jenevertje en koekjes en pralines uit eigen fabricaat met als toetje advocaat op grootmoeders wijze. Daarna volgde nog een rondleiding in de productieruimte en het magazijn. Bij De Klok vervaardigt men al twee generaties deze delicatessen. Een uitgebreid aanbod aan jenevers, pralines en andere lekkernijen zijn te koop in de winkel. In de namiddag volgde een rondrit door het Pajottenland. Deze streek is zeer geschikt voor landbouw. Ook nu nog is het Pajottenland een lappendeken van akkers, velden en weiden. Bovendien is het ook de streek van de lambiek en geuze, typisch Brabantse bieren. Ook de bakermat van de Brabantse trekpaarden ligt hier. In Lennik reden ze voorbij het enorme bronzen beeld van het Brabants trekpaard. In Tollembeek bezichtigden de Neosleden het standbeeld van de beroemdste inwoner: Urbanus van Anus. Een ander standbeeld in het centrum is dat van de Kaatser, een sport die alleen plaatselijk wordt beoefend. Als slot bezochten ze de basiliek van Halle en maakten er kennis met de befaamde Zwarte Madonna en haar kanonballen.