Neos Bree geniet van de Lassies

Ze kunnen zingen, dat is zeker, en de pianist begeleidde het duo meesterlijk. Jelle Cleymans is toch wel een topper: onlangs schitterde hij nog in de musical Daens en nu toont hij nog andere talenten: charmezanger, piano, klarinet en entertainer. Knappe artiest.Meer moest dat niet zijn: een revue waarmee iedereen eens konden lachen wat in deze grillige tijden al een bonus is. Iselle Dreesen verwoordde het zo: "Ik voelde me de laatste dagen niet zo happy maar deze namiddag heeft me goed gedaan". Ze had zelfs na de voorstelling de gelegenheid om het aan Jelle zelf te verkondigen die haar prompt een kus gaf voor zo’n mooi compliment.