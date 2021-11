Nieuwe deken plechtig ingehaald

In de kerk van Beringen werd een mis gehouden door bisschop Patrick Hoogmartens. De nieuwe deken heeft als levensmotto: Mooi kan 't leven zijn als respect de grondslag is en God geëerd wordt. In 1977 werd Thieu tot priester gewijd. Hij werd als kapelaan benoemd in Zolder waar hij graag inzette voor de jeugdbeweging. “Een mooie tijd. De pastoor zorgde voor de administratie en ik kon de contacten onderhouden met de jeugd”, zegt hij. Na 8,5 jaar werd de jonge kapelaan overgeplaatst naar Zwartberg om zich daar 4,5 jaar in te zetten. “Het tekort aan priesters begon toen. Ik was in Zolder de laatste kapelaan en ook in Zwartberg”, legt Thieu uit. Na tot pastoor te zijn benoemd in Maasmechelen, kwam een grotere verantwoordelijkheid op zijn schouders als deken. Na 12 jaar volgde de overstap naar Lummen om in 2012 naar Hamont te trekken, met de nieuwe functie van pastoor-deken. Voortaan is hij deken in Beringen