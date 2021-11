Wapenstilstand op verschillende plaatsen herdacht in Beringen

Op Wapenstilstand werd na de huldigingen in Koersel, Beverlo en Tervant een eucharistieviering gehouden in Paal waarna de huldiging aan de steen gevolg werd door een receptie in het stadhuis.

Dit jaar deed de liftbus zijn ronde vertrekkend vanuit Beringen naar Koersel, Beverlo en Tervant. Aan de verschillende monumenten werd even terug gedacht aan allen die gesneuveld zijn. Het stadsbestuur legde overal een bloemkrans gevolgd door de plaatselijke oudstrijders waarna de Last Post werd geblazen. In Paal had eerst een fijne eucharistieviering plaats, een viering waarbij de vormelingen hun bijdrage hadden gedaan door kraanvogels te vouwen. Met de Brabaçonne werd de viering afgesloten en ging men naar de steen. Daar speelde de harmonie (voor het eerst, na een oproep vanuit Paal, muzikanten uit de verschillende muziekverenigingen). Burgemeester Thomas Vints en de vormelingen legden een bloemenkrans neer.