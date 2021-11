Leden van Wandelend Paal trekken door holle wegen

Hoe organiseer je een coronaveilige ledenwandeling? Dat was de voornaamste vraag bij het bestuur van Wandelend Paal. Om het aantal wandelaars te spreiden, werd al gestart om 10 uur in plaats van 13 uur. En dat lukte. De 370 deelnemers kwamen mooi verspreid opdagen. Ze konden kiezen uit een wandeling van 4, 7 of 10 km door de Paalse holle wegen, langs de Busselberg en de Klitsberg. Terug in de parochiezaal konden ze nog genieten van een gratis friet-stoofvlees en als dessert een stuk abrikozentaart.