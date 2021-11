Snelheid van elektrische steps in Parijs beperkt tot 10 km per uur

In verschillende delen van Parijs wordt de snelheid van de elektrische step voortaan automatisch beperkt tot tien kilometer per uur. De drie belangrijkste verhuurmaatschappijen hebben die maatregel maandag ingevoerd.

De snelheidsbeperking geldt vooral in de gebieden waar voetgangers en gebruikers van een e-step regelmatig in aanraking komen met elkaar, zo meldt de krant Le Parisien. Het gaat dan vooral om parken, pleinen, toeristische plaatsen en de omgeving van scholen.

De snelheidsbeperking is via een gps ingebouwd in het vervoermiddel. Zodra de e-step in een van de aangeduide zones komt, wordt de snelheid automatisch verminderd naar 10 kilometer per uur.

Op initiatief van het stadsbestuur werd dat systeem afgelopen zomer al uitgest aan het Louvre en op enkel pleinen. De verhuurders van in totaal zowat 15.000 e-steps in de Franse hoofdstad, hebben dat gebied nu uitgebreid.

Mogelijk zal het Parijse stadsbestuur beslissen om de zone waar de snelheidsbeperking geldt nog verder te vergroten. Schepen van Mobiliteit David Belliard wijst er in Le Parisien op dat de oevers van de Seine en enkele drukke winkelstraten nog niet onder de maatregel vallen.

Ongevallen met elektrische steps vormen ook in Frankrijk het onderwerp van debat. Bij die ongevallen zijn dit jaar in Parijs al twee doden gevallen en 329 mensen gewond geraakt.