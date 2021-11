CD&V wil commercieel draagmoederschap verbieden

CD&V heeft zijn voorstel voor een wettelijk kader voor draagmoederschap klaar. De partij wil commercieel draagmoederschap strikt verbieden en stelt de belangen van het kind centraal. “Recht op kennis over afstamming is fundamenteel.”

De federale regering wil werk maken van een strikte regeling over draagmoederschap. “Reeds vier erkende fertiliteitscentra bieden het draagmoederschap aan. Momenteel ontbreekt het echter aan een wettelijk kader, wat tot heel wat rechtsonzekerheid leidt. Hiervan is het kind vaak het slachtoffer”, schrijven CD&V-Kamerlid Els Van Hoof en haar partijvoorzitter Joachim Coens maandag in een opiniestuk in De Standaard. In een persbericht geven ze meer toelichting bij hun voorstel voor zo’n wettelijk kader.

Als het van CD&V afhangt, wordt enkel “altruïstisch” - lees: niet-commercieel - draagmoederschap toegelaten. Wensouders mogen op geen enkele andere manier een kind kunnen krijgen én minstens een van hen moet genetisch materiaal leveren voor het kind. “Met dat laatste onderstrepen we het belang van de biologische band tussen een van de ouders en het kind”, schrijven Van Hoof en Coens. Dat de draagmoeder de eicel aanlevert, en zij dus de genetische moeder van het kind is, wil CD&V zo veel mogelijk vermijden.

Onkosten

De wensouders moeten een duurzame hetero- of homoseksuele relatie onderhouden en mogen (conform de IVF-wetgeving) niet ouder zijn dan 47 jaar. De draagmoeder moet al drie jaar in België wonen en moet al minstens één niet-gecompliceerde zwangerschap achter de rug hebben. Om commercieel draagmoederschap tegen te gaan, zijn excessieve vergoedingen verboden en worden enkel de onkosten van de draagmoeder vergoed.

Om de belangen van de draagmoeders te beschermen, ziet CD&V een essentiële rol weggelegd voor de fertiliteitscentra. Zij kunnen overeenkomsten met de wensouders en de draagmoeder opstellen die vervolgens door de rechter bekrachtigd kunnen worden. “Om de overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen,” zeggen Van Hoof en Coens, “stellen wij voor dat de draagmoeder bij de geboorte de juridische moeder van het kind is. Vervolgens vangt er een overdrachtsperiode van vijftien dagen aan waarbinnen, bij inschrijving in het geboorteregister, de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind wordt overgedragen aan de wensouders, tenzij de draagmoeder verzet aantekent.”

Geboorteakte

Els Van Hoof wijst er nog op dat CD&V een fundamenteel belang hecht aan het recht op kennis over afstamming. “Daarom moet de draagmoeder opgenomen worden in de geboorteakte en moeten de afstammingsgegevens van donoren toegankelijk gemaakt worden.” Donaties van genetisch materiaal zullen dus niet anoniem kunnen gebeuren.

Enkele weken geleden diende Vooruit al een wetsvoorstel in om draagmoederschap te legaliseren. Ook Open Vld heeft een tekst klaar.