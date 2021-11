Tuinhier Bree maakt een mooie herfstwandeling

Naar jaarlijkse traditie (uitgezonderd vorig jaar) sloot Tuinhier Bree het werkjaar af met een interessante herfstwandeling. Dit jaar waren 26 personen present in het Warredal in Neeroeteren. Deze wandeling kon gelukkig doorgaan bij mooi en droog weer, onder leiding van gids Frans Verstaeten.Om het jaar volledig af te sluiten, organiseert in december nog een workshop bloemschikken. Deze activiteit is wel al volledig volzet. Volgend jaar zullen er zeker nog volgen. Het jaarprogramma voor volgend jaar is ook al klaar met voordrachten, wandelingen, snoeiles, samenaankoop, reis enzomeer.Wie meer info wenst over de werking van Tuinhier Bree kan een mailtje sturen naar tuinhierbree@skynet.be.