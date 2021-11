Opgrimbie herdenkt gesneuvelden op Wapenstilstand

Op 11 november werd in Opgrimbie naar jaarlijkse gewoonte een herdenkingsplechtigheid gehouden ter ere van de gesneuvelden uit de Groote Oorlog. Nieuw is dat, vanaf dit jaar, dit onder een nieuwe formule georganiseerd werd door de Oud-Strijdersbond Opgrimbie, ’t Oude Grimbiaca, de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus en de Landelijke Gilde. In het woordje van de voorzitter van de Oud-Strijdersbond werden niet alleen de gesneuvelde dorpsgenoten herdacht, maar werd er ook stilgestaan bij al de andere 252 militairen die hun leven gelaten hebben om onze huidige democratie en waarden te garanderen, tussen de Tweede Wereldoorlog en nu. Aansluitend werd door de verschillende voorzitters en een vertegenwoordiger van de gemeente een rouwkrans aan het oorlogsmonument aan de kerk gelegd. Tijdens de minuut stilte kon menig deelnemer rouwen om een gesneuveld familielid of stilstaan bij de onmenselijke omstandigheden die al die militairen, onbaatzuchtig, hebben moeten ondergaan voor onze huidige vrijheid, normen en waarden.Na de plechtigheid kon het publie, in de kerk enkele oude foto’s en attributen bekijken uit de archieven van ’t Oude Grimbiaca” en de Oud-Strijdersbond Opgrimbie.