Sint-Maartenvuren laaien hoog op in Stokkem

De beperkingen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, hadden weinig impact op de Sint-Maartenviering in Stokkem. Het alhier levendig gebruik is gebaseerd op de historische legende, welke vertelt dat Maarten, een Romeins legerofficier, de helft van zijn mantel schonk aan een verkleumde bedelaar.

Ruim honderdvijftig deelnemers, de kleinsten vergezeld van hun ouders, wandelden op de vooravond van het Sint-Maartenfeest zingend door de centrumstraten. Opvallend waren de meegedragen lichtbakens.Vroeger waren de deelnemers dagen vooraf in de weer om zelf lichtpotten of lampionnen te vervaardigen: uitgeholde bieten of doorprikte kartonnen dozen waarin kaarslichtjes geplaatst werden. Na de wandeling verzamelden allen rond zeven hoog oplaaiende vuren. Er werd gezellig gekeuveld en gezongen door de kinderen.De Raod ‘Van wis tot manjel’, organisator van het Sint-Maartenfeest, deelde gratis 35 liter pompoenensoep uit om de avondkilte te verdrijven. Volwassenen zochten ontspanning aan het dranktentje waar schnaps en andere sterk alcoholische dranken vlot over de toog gingen. "Deze gezelligheid, daar hebben we lang op gewacht", zo klonk het uit vele monden.