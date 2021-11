Herk-de-Stad eert gesneuvelden van beide wereldoorlogen

Op dinsdag 9 november gingen de kinderen van de lagere scholen van Donk, Schakkebroek, Schulen en Berbroek naar de respectievelijke momenten en droegen er gedichten voor of zongen met luide stem het Belgisch volkslied. Ook werden er veel vragen over de oorlog gesteld aan de aanwezige oudstrijders en de leden van het stadsbestuur.Op donderdag 11 november werd, na de misviering in de Sint Martinuskerk van Herk-de-Stad, hulde gebracht aan de monumenten van de beide wereldoorlogen. Traditiegetrouw bood het stadsbestuur nadien een receptie aan in het Gemeenschapscentrum en vierden nadien de leden van de oudstrijdersverenigingen van Herk-de-Stad hun vredesfeest in Schulen.