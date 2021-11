Ferm Kinderopvang viert onthaalouder in Paal

Gisèle Vandenreyken gaat op pensioen. Meer dan 22 jaar werkte ze met plezier voor Ferm Kinderopvang in Paal. In die jaren zijn er tientallen kinderen bij haar thuis opgevangen.

Voor veel gezinnen in Paal is Gisèle Vandenreyken een deel van hun leven geweest. Dit mocht niet zomaar voorbijgaan. Ferm Kinderopvang verzameldefoto’s van zoveel mogelijk opvangkindjes, vroeger en nu, en maakte een mooie fotocollage. Dit prachtig aandenken gaat zeker een ereplaats krijgen in de woning van Gisèle.