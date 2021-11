In de Ketelstraat in Berg heeft de politie zondagavond rond 22.30 uur een voertuig aangetroffen in de gracht. De auto was afgesloten. Er was geen bestuurder in de buurt. De politie is naar het huis van de eigenaar gegaan maar die gaf niet thuis. De auto werd getakeld en de politie heeft een pv opgesteld voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. maw