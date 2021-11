Weerman Ruben Weytjens op bezoek in FLX basisonderwijs

Eerst werden enkele belangrijke weerparameters besproken: wat is nu een anemometer of een pluviometer en waarvoor dienen die? Aan de hand van foto’s en een duidelijke presentatie werden de leerlingen ondergedompeld in de wereld van de meteorologie. Verder leerden de kinderen hoe een weerbericht tot stand komt en wat nu juist het verschil is tussen weer en klimaat. Als afsluiter stonden ze nog even stil bij de klimaatopwarming. Het was een heel leerrijke voormiddag, waarvoor dank aan Ruben Weytjens.