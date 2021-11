Fleur Swennen voor de zesde keer Belgisch jeugdkampioene schaken

Het Belgisch Jeugdkampioenschap Shaken (BJK) is net als alle andere evenementen geteisterd door coronavirus en de maatregelen van overheid. In april 2020 werd het kampioenschap geschrapt, de editie van april 2021 werd verplaatst naar november en ingekort. Door de vierde golf van de pandemie konden helaas veel schakers van de Neerpelter schaakkring niet meedoen. Van dertien blijven maar drie over.

Het Belgisch Jeugdkampioenschap Shaken (BJK) is net als alle andere evenementen geteisterd door coronavirus en de maatregelen van overheid. In april 2020 werd het kampioenschap geschrapt, de editie van april 2021 werd verplaatst naar november en ingekort. Door de vierde golf van de pandemie konden helaas veel schakers van de Neerpelter schaakkring niet meedoen. Van dertien blijven maar drie over.

Fleur Swennen was tijdens dit ingekort jeugdkampioenschap oppermachtig, helaas voor de laatste keer. Door haar leeftijd was dit de laatste editie waaraan zij mocht deelnemen. Zij was elf keer op rij paraat en haalde telkens een podiumplaats. Vijf keer werd ze zelfs kampioene van België. De verwachtingen voor dit kampioenschap waren hoog gespannen. De vraag was: hoe gaat zij het aanpakken tussen al dat geweld van sterke spelers met meer dan 2000 ELO-punten? Maar ze deed het schitterend. Met vier overwinningen en drie verliespartijen kroonde zij zich voor de zesde keer tot kampioene van België.

Opvolging

“Wij zullen Fleur op het volgende kampioenschap missen”, klinkt het bij de Neerpelter schaakkring. “Maar de opvolging is verzekerd. Naast enkele sterke spelers die niet konden meedoen, staat de nieuwe generatie klaar. Bij de jongens onder de 12 jaar speelde Andreas Heynickx een dijk van een toernooi. Hij verloor geen enkele wedstrijd en met twee winstpartijen en vijf remises behaalde hij 14de plaats van 56 deelnemers. Zijn broer Sander deed niet onder. Hij stond voor de laatste ronde op de tweede plaats bij de jongsten tot 8 jaar. Helaas verloor hij de laatste wedstrijd en zakte hij naar plaats vier. Schitterende prestatie en nu maar hopen dat op de volgende kampioenschap meer spelers zullen meedoen.”