Sint verrast kinderen op deelplein Share & Care

Zaterdagnamiddag 13 november kwam Sinterklaas op bezoek op het deelplein van de vzw Share & Care in de Pabilo in Bilzen.

De Sint arriveerde afgelopen zaterdag weer met zijn Piet, allebei met een coronaproof mondmasker in de Pabilo in Bilzen, waar de vzw Share & Care haar maandelijks deelplein organiseert voor gezinnen die het moeilijk hebben. Dit tot groot jolijt van de aanwezige kinderen. Hun gezichtjes vrolijkten op toen de Sint hen bedacht met speelgoed en snoep. “Het schenkt zoveel voldoening om al die kinderoogjes te zien fonkelen”, klinkt het bij de verantwoordelijken van de vzw. Zij willen dan ook alle schenkers en sponsors bedanken zonder wie dit kinderfeest niet had kunnen plaatsvinden.