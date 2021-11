Sint doet zijn intrede in het Overpeltse cultureel centrum

Zondag 14 november was het zover, Sinterklaas werd samen met Nicodemus, Piedro Allesandro en de andere Pieten met veel enthousiasme ontvangen in Pelt. Dat gebeurde in het cultureel centrum van Overpelt, dat voor één dag omgevormd werd tot Het Sint Huys.

“De tickets voor de Sint Show vlogen dit jaar de deur uit”, zegt presentator Raf Cox. “Met twee uitverkochte zalen had de brave man zijn handen meer dan vol.” Het geheel werd mooi verzorgd door decorbouwer Sander Camps van Dansschool Odacs. “Onze dansers waren ook meteen gewonnen voor het idee om deze show mee kleur te geven”, zeggen Sander en Maxime. “Mooi om te zien en te horen hoe de kinderen al zingend en dansend de Sint binnenkregen.”

Imana, zwarte Piet in opleiding, toonde met een mooi filmpje hoe zwaar de opleiding als toekomstige Piet wel is. De pieten hadden vanalles gedaan om haar tijdens haar opleiding te saboteren, maar uiteindelijk kwam de waarheid naar boven en mocht ze van de Sint heel verdienstelijk Piet worden. Alle kinderen kregen met de hulp van de Peltri uit Pelt ook een grote snoepzak mee naar huis.

Huzarenstukje

Onder het waakzaam oog van burgemeester Frank Smeets werd alles coronaproof georganiseerd. Covid Safe Tickets werden gescand en mondmaskers werden massaal gedragen. “Safety first”, zo benadrukte de burgemeester, en of hij gelijk heeft. Hij bedankte ook het sintcomité dat ook dit jaar weer moeite noch kosten gespaard had om dit huzarenstukje in deze moeilijke tijd klaar te krijgen.

“Ik blijf samen met mijn pieten nog enkele dagen in het Sint Huys voor de gelegenheid in de oude pastorij van Overpelt werken”, vertelde de Sint nog. Zet dus zeker je schoen klaar, want wie weet komen ze bij je thuis langs. De kinderen kunnen ook nog zelf naar het Sint Huys gaan. Neem daarvoor even contact op via sint.overpeltcentrum@gmail.com

(Foto's : Albert Loos)