Ridders van Heco openen het Teungers Carnaval

Om 10.30 uur trokken de Ridders van Heco samen in stoet met de vele carnavalisten naar Zaal Volksontwikkeling. Opperridder Benoit I mocht plaatsnemen in de zijkar van een Vespa en jeugdprinses Yinthe I van de Ridders van Heco reed samen met de stadsprins en de jeugdprinses in een Tuktuk.

Om 11.11 uur werd na een toespraak van voorzitter Jean Smullenberghs het nieuwe carnavalsseizoen op gang geschoten. In de zaal werd er ook een opmars gehouden voor de ere-ridders Kurt Carolus, Geert kersten en Raf Missotten. Het feest barstte los met optredens van de artiesten Randy Watzeels, Angelina, La Bamba en natuurlijk ook huisartiest Franz Theunisz. De muzikale omlijsting werd verzorgd door dj Peter en dj Patrick.

“Dit jaar is voor ons een echt feestjaar en dit omdat we vier maal elf jaar bestaan en ik 33 jaar voorzitter ben”, zegt voorzitter Jean Smullenberghs. Alles gebeurde volgens de geldende coronamaatregelen. Iedereen moest zijn Covid Safe Ticket laten scannen of een negatieve PCR-test tonen en kreeg een rood armbandje aangemeten. Ook als enige in België kon de Tongerse carnavalsstoet op zondag 14 november uittrekken.