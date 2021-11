Limburgs Landschap: Reuzenbovist

Een paar dagen geleden was het nog een mooie witte bal die als een stuk verloren speelgoed in een weide lag. Nu zijn het allemaal kleine stukjes. Duidelijk iemand die zijn frustraties kwijt moest. Uit elkaar getrapt, nog voor hij zijn taak kon vervullen. Misschien was dit het lot van deze reuzenbovist? Mogelijk had de ‘dader’ zich toch vergist en dacht hij tegen een echte voetbal te trappen. Laten we hem of haar – alvorens te veroordelen – voorlopig het voordeel van de twijfel geven.

Maar het is een ‘moord’ met grote gevolgen. Want er was een zevenmiljardling op komst. Reuzenbovisten zijn zonder twijfel een van de grootste zwammen die we in ons land kunnen tegenkomen. Ze kunnen bij ons een diameter van soms wel 80 centimeter bereiken. Er dan langs kijken, is echt moeilijk. Hun witte vruchtlichaam is een ‘baarmoeder’ met – zoals al gezegd – miljarden sporen. Zeg nooit zaadjes bij een paddenstoel! Gelukkig voor ons, groeien die niet allemaal uit tot een nieuwe reuzenbovist. Want dan zouden we overspoeld worden door witte bollen. Meer nog, iemand die ooit de moeite nam om het uit te rekenen, kwam tot de onwerkelijke som dat er dan 800 keer de massa van de aarde aan bovisten zou groeien.

Wel zouden we geen honger meer hebben. Want deze zwam is eetbaar. De buitenste laag haal je er best af, die is vaak heel taai. Maar de rest kan in de pan. Netjes in reepjes gesneden met een lekkere schep savooikool op je bord. Wel opletten dat het ‘vlees’ nog mooi wit is. In sommige streken noemen ze het de ‘zwamschnitzel’. Moest je tijdens het versnijden van de zwam per ongeluk in je vingers snijden, dan kan je de reepjes dadelijk gebruiken om het bloeden te stelpen. Een bovist die meerdere taken tegelijk kan? Het zal dan wel een vrouwelijk exemplaar zijn, zeker.

