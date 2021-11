Wisselfout kan DR Congo zuur opbreken: komt kwalificatie voor WK in gevaar voor Mbokani en co?

DR Congo plaatste zich zondag dankzij een 2-0 overwinning tegen Benin als groepswinnaar voor de laatste kwalificatiefase in Afrika op weg naar het WK in Qatar (21 november-18 december 2022). Maar een dag later lijkt de vreugde al te moeten plaatsmaken. Bondscoach Hector Cuper blunderde immers bij het wisselen.

De Argentijnse selectieheer van de Luipaarden liet weliswaar slechts vier spelers invallen - vijf wissels waren toegestaan - maar hij deed dit in vier afzonderlijke momenten. Dat is niet toegestaan. De vijf mogelijke wissels mogen in slechts drie momenten plaatsvinden. Benin diende intussen al een klacht in bij Wereldvoetbalbond FIFA. Uitsluiting dreigt voor de Congolezen.

Bij Congo stonden er zondag heel wat oude bekenden op het veld. Dieumerci Mbokani (voormalig aanvaller van Anderlecht, Standard en Antwerp) scoorde het openingsdoelpunt vanop de penaltystip. Ook Christian Luyindama (ex-Standard), Chancel Mbemba en Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) stonden aan de aftrap, net als huidig Standard-middenvelder Samuel Bastien. Edo Kayembe (Eupen) en Jackson Muleka (Standard) vielen in.

Congo kon zich in het verleden slechts één keer plaatsen voor het WK, in 1974 als toenmalig Zaïre. In de laatste kwalificatiefase in Afrika strijden de tien groepswinnaars voor vijf WK-tickets.