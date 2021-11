Overvallers gijzelen werknemers van Houthalens houtbedrijf

Het bedrijf Ruiz Wood ligt op het industriepark in Centrum-Zuid. Drie werknemers arriveerden deze ochtend aan het bedrijf, en zagen beweging in een nabijgelegen bedrijfshal die leeg hoort te staan. Twee mannen in kogelwerende gevechtskledij en met een machinegeweer bedreigden één van de werknemers, en knevelden hem. Iets later haalden ze ook een tweede collega van de gevangen werknemer de bedrijfshal binnen. De mannen werden onder schot gehouden met een machinegeweer. De daders bonden hen met colsonbandjes aan elkaar vast. De derde werknemer van het houtverwerkingsbedrijf kon ontsnappen. De overvallers zijn dan met eigen wagens en een bestelwagen van Ruiz Wood gevlucht. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.