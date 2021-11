Kinderen gaan op zoek naar hun ideale voertuig

Mieke geeft duiding: “Tijdens meerdere woensdagnamiddagen en zaterdagvoormiddagen kwamen kinderen van twee jeugdwerkingen namelijk Arktos en Natuur & wetenschap, brainstormen over een veiliger, groener en slimmer voertuig. Tijdens de eerste workshop namen de deelnemers plaats achter het stuur van een auto om zo de dode hoek te ervaren. Ze vergeleken een elektrische auto met een klassieke auto met een verbrandingsmotor, om vervolgens ‘nieuwe’ zintuigen te bedenken in de vorm van sensoren. Deze sensoren hebben ze naderhand ook volop getest door ze zelf te programmeren. Verder in de reeks begonnen ze met de bouw van hun eigen voertuig. Uit de monden van de kinderen kwamen alleen enthousiaste reacties.”"Wij willen een auto waarin we Netflix kunnen kijken en waarbij we ook nog eens over de files heen kunnen vliegen."Mieke vervolgt: “Dankzij onze partner Educam konden we de kinderen een beter beeld geven over de mogelijkheden die er momenteel al zijn. Normaliter bied Educam opleidingen en ondersteuning aan voor ondernemers en hun medewerkers in de automotive sector maar vandaag heeft het zijn uitgebreid netwerk gebruikt om de kinderen van het project een blik achter de schermen te geven bij Tesla. Ze hebben gezien dat een auto zoveel meer is dan alleen een chassis met vier wielen. Toen de technieker zei dat hij eerst zijn laptop nodig heeft vooraleer hij zijn gereedschap kan gebruiken trokken toch veel kinderen hun ogen open. Toen ze op het einde nog te horen kregen dat ze even mochten meerijden was het bezoek helemaal geslaagd!” “Het verdere verloop is dat de kinderen tijdens de laatste workshop hun ideale voertuig vormgeven. Dankzij Tesla werd het enthousiasme in ieder geval behoorlijk aangewakkerd. Wij kijken alvast uit naar hun finale ontwerpen! Deze zullen binnenkort te aanschouwen zijn op de website en Facebookpagina van de PXL STEM Academy”, besluit Mieke.