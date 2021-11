Steeds meer Limburgse studenten willen ondernemen

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen ondersteunt ondernemerszin en ondernemerschap ten volle en subsidieert Pitch Please, een samenwerkingsverband tussen de steden Hasselt en Genk en alle Limburgse hoger onderwijsinstellingen (UHasselt, Hogeschool PXL, UCLL en LUCA School of Arts) om studenten te stimuleren tot ondernemend denken en handelen.Meer dan 170 nieuwe student-ondernemersRik Dehollogne (Schepen Economie stad Hasselt): “Zo had het voorbije academiejaar COVID-19 eerder een positieve dan een negatieve impact op de interesse van studenten om deel te nemen aan online webinars en inspiratiecafés van Pitch Please. Maar liefst 2000 studenten uit onze Limburgse hoger onderwijsinstellingen; UHasselt, Hogeschool PXL, UCLL en LUCA School of Arts namen deel aan onze digitale activiteiten, meer dan 400 studenten toetsten hun startersidee af en volgden een begeleidingstraject en meer dan 170 studenten startten hun eigen onderneming.”Els huysman (StudentStartUP UHasselt): “Je moet het maar doen tijdens je studententijd ook je eigen zaak starten. Het is immers een pittige combinatie. Maar oh zo leerrijk. De studenten die buiten hun studie actief zijn als leiding binnen een jeugdbeweging, in een bandje spelen of van hun hobby hun beroep maken, het maakt niet uit wat je precies doet, maar de vaardigheden die je aanleert door meer te doen dan enkel met je neus in de boeken te zitten, is van primordiaal belang voor je dagelijkse leven maar ook om een succesvolle carrière uit te bouwen.”Soft Skills cruciaal“Daarom zet het hoger onderwijs in Limburg samen met de steden Genk en Hasselt ook het huidige academiejaar 2021-2022 volop in op het stimuleren van een ondernemende mindset en attitude bij studenten. De ambitie is niet om elke student aan te moedigen om een eigen zaak op te starten, maar wel om elke student de mogelijkheid te bieden zijn/haar soft skills aan te scherpen. Zij die een eigen zaak starten, moeten we koesteren als pareltjes, want om onze welvaart en welzijn te handhaven zijn ondernemers immers van cruciaal belang. Een ondernemer stelt zichzelf te werk en vaak ook nog werknemers, hetgeen noodzakelijk is om onze economie te laten floreren", stelt Matthias Reygel (StudentStartUP PXL).