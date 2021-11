Hasseltse straatnamen: Bampslaan

Michel Arnold Bamps werd geboren in Hasselt in 1793. Hij studeerde rechten en notariaat, werd notaris in Hasselt en in 1833 ook liberaal burgemeester. Hij huwde met de dochter van notaris Feytmans. Zij overleed drie jaar later en hij hertrouwde met Maria Wanten uit Alken. Als burgemeester startte hij al snel met de uitbouw van het wegennet, o.a. met de aanleg van de steenweg naar Diest en deze naar Sint-Truiden. In 1836 moest hij het burgemeesterschap achter zich laten, maar in 1842 won hij de verkiezingen en werd opnieuw burgervader van Hasselt. Tijdens zijn dynamisch beleid liet hij ook verkeerswegen naar Genk en naar Maastricht aanleggen. De Hasseltse stadswallen werden afgebroken om plaats te maken voor de (kleine) ring die in 1855 klaar was. Langs deze “Boulevard” werden grote gebouwen opgetrokken zoals de gevangenis op de Martelarenlaan, het (nu verdwenen) slachthuis op de Thonissenlaan, het (afgebroken) Casino op de Leopoldlaan en het Koninklijk Atheneum op de Guffenslaan. In 1847 kreeg Hasselt haar eerste spoorlijn en in 1864 kon de bouw van groter station starten. Ook werd van het Albertkanaal een aftakking gemaakt tot aan de ring op de Thonissenlaan. Hierdoor konden de eerste industrieën zich vlak bij de stad ontwikkelen. Toen Michel Bamps in 1865 overleed, was hij 25 jaar lang een zeer gedreven burgemeester geweest en mocht hij met recht de man worden genoemd die van Hasselt een moderne stad had gemaakt. Hij kreeg in 1866 een grote gedenkzuil op het oud-kerkhof van Hasselt en de vroegere Stationsstraat werd Bampslaan.“Wèè de Stââssestroat ne serjeuze naam kreeg”.