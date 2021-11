Knuffels en dans voor Warme William

Vrijdag maakten de leerlingen van de VB Rooierheide kennis met Warme William. Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

Vele jongeren zitten niet goed in hun vel en vinden het moeilijk om er met iemand over te praten en voelen zich hierdoor eenzaam, verdrietig of zijn angstig. Daar wil Warme William iets aan doen, hij is iemand die écht naar je luistert als vriend(in), ouder, leerkracht,... Het is een gesprekspartner die je uitnodigt om te vertellen wat er scheelt waar jij je veilig bij voelt. Als kennismaking met William was er eerst een wandeling door het Patersbos waar enkele opdrachten dienden te worden vervult en werden de leerlingen opgewacht door Warme William die hen uitnodigde om samen een dansje te doen op de tonen van “ De wereld draait voor jou “ van Niels Destadsbader & Regi. Als afsluiter van deze kennismaking werd met alle leerlingen samen op de speelplaats het dansje overgedaan voor de wachtende ouders aan de schoolpoort. Warme William wakkerde bij sommigen het knuffelgevoel aan en voelde zich happy.