Patricia I en Maurice I zijn seniorenprinsenpaar

Donderdag 11 november was de start van het 21ste carnavalsseizoen 2021-2022. Zoals de traditie het wil worden dan ook de nieuwe prinsen aangesteld. Maar corona besliste er anders over. Zo worden in Diepenbeek Prins Dimi I en Jeugdprinses Lore I van het jaar 2021 overgeheveld naar het seizoen 2022.

Tijdens de openingsceremonie van donderdag werd er wel afscheid genomen van seniorenprinsenpaar Robert I en Denise II. Bedekt achter witte maskers werd het 6de seniorenprinsenpaar ten tonele gevoerd. Patricia Colson en Maurice Panis toonden hun ware gezicht. Patricia (52) werkt in de gehandicaptenzorg en is 33 jaar gehuwd met Maurice Panis (59) die gepensioneerd is. Samen hebben ze 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Wandelen en fietsen zijn hun gezamenlijke hobby's. “ We kijken ernaar uit om op 20 maart 2022 door de Diepenbeekse straten te mogen trekken en er samen met jullie een fantastisch weekend van te mogen maken”, aldus Patricia I en Maurice I. Verder werd Ambulancewens als ‘Goed Doel 2022 ‘ voorgesteld, zij kunnen rekenen op een financiële steun van de Orde van de Teutonische Ridders. Zangeres Monique bracht de première van het carnavalslied 2022 'Tis wier Carnaval'.