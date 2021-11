Ongeveer 200 politieagenten voeren actie tijdens Te Deum in Brussel

De vier politievakbonden (ACV, ACOD, NSPV en VSOA) waren aanwezig. Ze manifesteerden in hun kleuren met vlaggen, rotjes en rookbommen achter de barrières aan de kathedraal. De politieagenten onthaalden de politieke vertegenwoordigers met boegeroep. Enkelen van hen maakten hun grieven ook kenbaar aan prins Laurent (zie video).

“Vandaag is vooral een visibiliteitsactie, vanaf morgen komen er acties die meer hinder zullen opleveren”, zegt Vincent Houssin, voorzitter van VSOA Politie. “Dat er op zo’n belangrijk evenement zo’n signaal gegeven wordt, toont aan dat er boter bij de vis moet komen.”

De vakbonden protesteren tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Ook zitten de onderhandelingen over een loonsverhoging muurvast. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten.

Coronamaatregelen

Carlo Medo van het NSPV verbindt de acties ook aan de handhaving van de coronamaatregelen. “ We vragen al twee jaar dat corona wordt erkend als beroepsziekte, maar we worden aan het lijntje gehouden. We moeten wel overal binnengaan, controleren en zorgen dat iedereen netjes in de pas loopt. Als Vandenbroucke (federaal minister van Volksgezondheid, red.) dat wil, dan moet hij zorgen dat onze eisen ingewilligd worden. Hier is 200 à 300 man, zonder dat we echt hebben opgeroepen om te komen.”

Het gaat om de eerste actie in een lange reeks van twee maanden. Het zou gaan om stiptheidsacties, zoals eind oktober op de luchthavens van Zaventem en Charleroi, maar ook om extra grondige verkeerscontroles. Wat de acties precies zullen inhouden, willen de bonden niet kwijt.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt in een reactie aan Belga het onbegrip van de politievakbonden te begrijpen. “Nu in enkele maanden een achterstand van 20 jaar wegwerken (de laatste loonsverhoging dateert van de politiehervorming in april 2001, red.), is niet eenvoudig.” De minister herhaalt ook dat de politiemensen mogen rekenen op haar engagement om een oplossing te zoeken en vooruitgang te boeken.