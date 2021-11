Opvallende beelden: Louis van Gaal coacht Nederlands elftal vanuit golfkarretje na heupblessure

De bondscoach van het Nederlands elftal fietste zondag namelijk na de training terug naar het hotel, maar toen hij zijn fiets wilde neerzetten gleed hij uit en kwam hij op zijn heup terecht. Na een bezoek aan het ziekenhuis bleek dat hij niet onder het mes hoeft.

“Louis kan niet lopen en zit in een rolstoel. Hij wil er alles aan doen om de wedstrijd van dinsdag te halen”, aldus de woordvoerder van het Nederlandse elftal. Over de diagnose wilde hij niets zeggen. Van Gaal geeft daar later op maandag een toelichting over tijdens de persconferentie. Hij zit dan niet zoals gebruikelijk achter de tafel op het complex van de KNVB, maar praat met de pers vanuit het nabijgelegen spelershotel via een videoverbinding.

Maandagochtend rond 11:30 uur kwam Van Gaal in golfkarretje het veld opgereden voor de training van Oranje. Dinsdag zal Van Gaal zijn team wellicht coachen vanuit een rolstoel.

Van Gaal kreeg in 2012 al eens een nieuwe heup. Vijf jaar eerder belandde hij als trainer van AZ al eens in een rolstoel met een gebroken enkel en kuitbeen. Het ging mis toen Van Gaal op de jaarlijkse reünie van de Academie voor Lichamelijk Opvoeding (ALO) een demonstratie polsstokspringen gaf.

© EPA-EFE