Ondernemers verkopen gluursinten en -kerstmannen voor het goede doel

Heers

Vier Heerse ondernemers - CREheart, Dali’s balloonshop, Made By Carmen en Creathink Eighteen - slaan opnieuw de handen in elkaar voor het goede doel. “Vorig jaar zijn we gestart met het maken en verkopen van raamstickers om geld in te zamelen voor kinderen uit kansarme gezinnen in de gemeente”, zeggen Claudine Hartjesveld, Wendy Dessart, Carmen Harper en David Liebens. “Dit jaar hebben we bij Pasen die actie nog eens herhaald. Met Sinterklaas en Kerstmis in het vooruitzicht hebben we behalve gluurpietjes en gluursinten nu ook heel wat gluurkerstmannen ontworpen. Zo kun je het eindejaar nog gezelliger maken.”

De raamstickers kosten drie euro per stuk, waarvan er telkens één euro naar een goed doel gaat. “Dit jaar steunen we woonzorgcentrum Berkenhof bij de aankoop van een rolstoelfiets voor de bewoners. Je kan onze stickers met gluurfiguren nog tot half december kopen bij één van de acht verkooppunten in de gemeente. Kinderen die de sticker met het gouden cadeau kunnen vinden, maken kans op een leuke prijs.” frmi