OPROEP. Lijdt jouw relatie onder het gesnurk van je partner?

Omdat naar schatting 2,65 miljoen Belgen tussen 18 en 65 jaar oud snurkers zijn, verdiepte Miche De Meyer (VUB/Slaapkliniek UZ Brussel) zich voor haar doctoraat in de snurkgewoonten van de Belg. “Het belang van snurken, en de impact daarvan op iemands leven en zijn of haar bedpartner wordt schromelijk onderschat”, stelt De Meyer. “Iemand die rustig in- en uitademt produceert ongeveer 25 tot 30 decibels. Een gemiddelde snurker gaat makkelijk boven de 35 decibels en bij waarden van 55 decibels is er zelfs sprake van serieuze geluidsoverlast. Niet voor de snurker, maar wel voor de persoon die er het bed mee deelt.”

Bij snurkproblemen wordt best van meet af aan ook de bedpartner betrokken Miche De Meyer, VUB-onderzoekster

De onderzoekster pleit voor meer aandacht voor snurkproblemen én de partner. “Internationaal geldt dat snurkers die vijftien apneus of ademstoppen per nacht doen, een problematische vorm van snurken vertonen. Eigenlijk moet die norm naar beneden, tot vijf apneus of minder. Bovendien moet er meer moeite worden gedaan om snurken bespreekbaar te maken en kan best van meet af aan de bedpartner mee betrokken worden om de snurkproblemen op te lossen.”

