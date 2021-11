Koning Albert aanwezig met wandelstok op Koningsdag, prinsessen Claire, Astrid en Delphine opvallende afwezigen

Omstreeks 10 uur maandagmorgen zijn koning Albert en koningin Paola gearriveerd op de Koningsdag in Brussel. Onder veel boegeroep en protest stapten de gepensioneerde vorsten uit de wagen. Vakbonden protesteren er namelijk tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Maar daar trokken zij, noch prins Laurent die even later ook kwam aangereden, zich weinig van aan.

Opvallend is dat ook deze keer prins Laurent alleen verschijnt in het openbaar. Prinses Claire verdween zo’n twee jaar van het koninklijk toneel, maar onlangs dook ze toch weer op bij een evenement van het koningshuis. Waarom ze niet aanwezig is op Koningsdag is niet duidelijk.

Prinses Astrid is er ook niet bij, maar zij revalideert mogelijk nog nadat ze in september haar ruggenwervel brak tijdens het sporten.

Nog een opvallende afwezige: prinses Delphine. Zeker sinds ze op de nationale feestdag van 21 juli wel was uitgenodigd. Het zou op Koningsdag de eerste keer zijn dat ze in het openbaar zou verschijnen met koning Albert en koningin Paola (die waren niet op de nationale feestdag).

Koning Filip is er met zijn gezin naar goede gewoonte niet bij. De huidige koning komt nooit naar Koningsdag omdat je jezelf niet kan vieren.

(Wim Dehandschutter, tica)