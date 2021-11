Usain Bolt denkt dat hij 100 meter had kunnen winnen in Tokio

Atletiekicoon Usain Bolt is ervan overtuigd dat hij afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio nog de 100 meter had kunnen winnen. De intussen 35-jarige Jamaicaan ging in 2017 met pensioen.

“Ik heb de Spelen deze zomer echt gemist”, verklaarde Bolt afgelopen weekend tegenover verschillende media bij een bezoek aan Dubai. “Ik was er graag bij geweest, want ik leef voor zo’n evenementen. Het was moeilijk voor mij om de wedstrijden op tv te bekijken.”

Zijn ongeloof was na afloop van de 100 meter groot toen de voor het grote publiek onbekende Italiaan Lamont Marcell Jacobs de titel pakte in 9.80.

“Toen ik in 2017 stopte, zei mijn coach me dat mijn tegenstanders niet sneller werden, maar ik wel langzamer”, aldus de achtvoudig olympisch kampioen. “Zo had ik het voordien nooit bekeken. Maar hij had wel gelijk. Ik heb de toptijden zo scherp gesteld. Ik zie van de huidige generatie niemand mijn wereldrecords op de 100 en 200 meter (9.58 en 19.19, red.) breken. Als je ziet dat de winnaar van de 100 meter 9.80 loopt, dat was ook voor mij nog mogelijk.” Bolt gaf eerder aan een comeback overwogen te hebben voor de Spelen in Tokio, maar zover kwam het uiteindelijk niet.