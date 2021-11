De Bleeker vraagt bankensector om sneller te reageren in phishingdossiers

Phishingslachtoffers worden volgens De Bleeker met twee terugkerende problemen geconfronteerd: enerzijds de onbereikbaarheid van sommige financiële instellingen tijdens avonden en weekends, anderzijds de duidelijkheid rond de te volgen procedure. De criminelen achter phishing, een systeem van online fraude waar consumenten met valse berichten om persoonsgegevens en persoonlijke codes wordt gevraagd, worden namelijk steeds creatiever.

De staatssecretaris vraagt de bankensector om hun leden te stimuleren om tegen het einde van het jaar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar te zijn. Het is cruciaal dat consumenten op eender welk moment van de dag of nacht hun persoonlijke rekening kunnen blokkeren en op die manier controle hebben over hun financiële middelen. Er zijn al banken die hier werk van maken, op lange termijn worden de andere hier dus nu ook toe aangezet, aldus De Bleeker.

Card Stop

Daarnaast wordt op de website van Card Stop bij het blokkeren van een bankkaart doorverwezen naar één unieke pagina waar alle informatie te vinden zal zijn per bank. Op die website zal duidelijk vermeld staan hoe welke bank te contacteren om rekeningen en apps te blokkeren. De ene bank kan je namelijk telefonisch bereiken, bij de andere dien je online een formulier in te vullen. Er zal ook naar deze pagina worden doorverwezen door de stem die je te horen krijgt bij het bellen naar Card Stop. Zo worden consumenten zich meteen bewust van feit dat ze ook hun rekening moeten blokkeren.

Deze procedure moet voor staatssecretaris De Bleeker tegen juni 2022 ook vereenvoudigd en gebruiksvriendelijk gemaakt worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een automatische doorschakeling naar de bank van de betrokken consument, waardoor die geen extra manuele stap meer naar de website moet zetten.

“Ik probeer consumenten op heel wat manieren te sensibiliseren en te beschermen tegen phishing en zorg er samen met mijn collega’s ook voor dat online criminelen niet ongestraft blijven. Helaas gaan phishers steeds creatiever en driester te werk en blijven er slachtoffers vallen. Wanneer dat gebeurt, hebben mensen heel wat aan hun hoofd. Het laatste wat hen op dat ogenblik vooruithelpt, is een complex systeem om eigenhandig hun geld te beschermen of een bank die onbereikbaar blijkt. Daarom vraag ik de bankensector om korter op de bal te spelen en hun klanten snel te helpen”, besluit Eva De Bleeker.