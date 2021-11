Premier League-hekkensluiter Norwich City legt lot in handen van Dean Smith

De 50-jarige Smith werd amper een week geleden ontslagen bij Aston Villa. Bij zijn nieuwe club is hij de opvolger van Daniel Farke. Die moest eveneens een week geleden opstappen hoewel hij Norwich net naar een eerste zege had geleid tegen Brentford.

Smith kreeg zijn ontslag bij Aston Villa na vijf competitienederlagen op rij. Met Norwich krijgt hij de hekkensluiter in de Premier League in handen. Het team haalde vijf punten uit elf matchen. Smith debuteert zaterdag met een thuismatch tegen Southampton. Dat was ook de tegenstander in zijn laatste wedstrijd voor Villa (1-0 verlies).