Wat een redding: Ierse doelman zweeft onhoudbaar schot toch nog uit zijn doel

Zondagavond won Ierland in zijn laatste WK-kwalificatiewedstrijd met 0-3 van Luxemburg. Een logische overwinning, en de clean sheet heeft de Ierse doelman Gavin Bazunu (19) helemaal aan zichzelf te danken.

Tegen Luxemburg pakte de jonge doelman uit met een fenomenale reflex. Het schot van de Luxemburger Olivier Thill week af op een Iers lichaam en de bal leek perfect in het hoekje te verdwijnen, maar Bazunu strok zich helemaal en ranselde de bal alsnog uit zijn kooi.

Ierland schiet hoe dan ook niets op met de zege. Het eindigde derde in een kwalificatiepoule met Servië, Portugal, Luxemburg en Azerbeidzjan. Servië werd groepswinnaar en mag rechtstreeks naar het WK in Qatar, nadat het gisteren in extremis Portugal klopte dankzij een laat doelpunt van Aleksandar Mitrovic.