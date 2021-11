Marc Van Ranst misnoegd dat adviezen van GEMS gelekt zijn: “Schande dat dit omwille van politieke spelletjes gebeurt”

Dat Le soir maandag uitpakt met de volledige adviezen die expertengroep GEMS doet voor het komende Overlegcomité, is niet naar de zin van viroloog Marc Van Ranst. Dat maakt hij duidelijk op Twitter. Hij noemt het “een schande”.

“Een GEMS-advies wordt gegeven aan het commissariaat die dit in vertrouwen doorgeeft aan de politici van het Overlegcomité”, schrijft Van Ranst. “Wanneer onze GEMS-adviezen, na lang weekendwerk, een minuut later gelekt worden aan Le soir, dan is dit geen deftige manier van werken.”

“Alle GEMS-adviezen worden altijd publiek gemaakt na het Overlegcomité, zodat aan politici kan gevraagd worden om desgewenst uitleg te geven waarom ze bepaalde adviezen van de expertgroep wel of niet gevolgd hebben. Wanneer men de GEMS-adviezen lekt, dwingt men de experten om de (nodige maar soms onpopulaire) maatregelen vooraf te verdedigen tegenover de pers, nog vooraleer de politieke beslissingen genomen werden. Dit is niet de taak noch de verantwoordelijkheid van de experten”, gaat de viroloog verder.

Hij noemt het “een schande” dat “expertadviezen omwille van politieke spelletjes worden gelekt”. “De experten (en zeker ook talrijke politici) betreuren deze manier van werken. Deze bemoeilijkt een serene politieke besluitvorming, en beschadigt de goede samenwerking met de experten”, schrijft hij.