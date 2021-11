Pastorale eenheid viert verjaardag met een concert

Om dit gebeuren luister bij te zetten, zal Vicaris Bart Coenegrachts voorgaan in de Eucharistieviering van 10 uur. Die wordt opgeluisterd door de Harmonie de Kluchtige Vrienden. In de namiddag, om 15 uur, kan er genoten worden van een concert gebracht door het parochiaal zangkoor met muziek, zang en dans. Dit alles gaat door in de parochiekerk van Wellen centrum. De deuren gaan open om 14.30 uur. Inkomkaarten zijn te verkrijgen bij Roos Jacques.