Overlegcomité komt vroeger samen dan gepland: woensdag al beslissing over eventuele nieuwe maatregelen

Op dat Overlegcomité zullen de federale regering, de deelregeringen en experts zich buigen over de coronasituatie in ons land en hoe we de steeds zorgwekkender stijgende cijfers moeten aanpakken. Een optie daarbij is het nachtleven tijdelijk sluiten, zo liet federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag al verstaan. Al leek daar niet veel animo voor te zijn.

Maandag was ook al het advies van expertengroep GEMS, die de overheid adviseert, uitgelekt. Daarin wordt gepleit voor een nieuwe reeks coronamaatregelen. Het gaat onder meer om een opschorting van drie à vier weken voor binnenactiviteiten, het verminderen van contacten en uitgebreide mondmaskerplicht.

