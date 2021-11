Vicepremier Petra De Sutter pleit voor debat over verplichte vaccinatie: “Om een tweedeling in de samenleving te vermijden”

Voor De Sutter is het duidelijk dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de stijging van het aantal Covid-besmettingen in te perken. Maar de Groen-politica ziet alternatieven zoals het Oostenrijks model met een lockdown voor niet-gevaccineerden niet zitten. “Dat zorgt voor een tweedeling in de samenleving. Dat mag je niet doen”, meent Petra De Sutter die ook verwijst naar het voorstel om de toegang tot de discotheken uit te sluiten voor niet-gevaccineerden.

Ze benadrukte dat er bijkomende maatregelen moeten genomen worden om het virus te stoppen, maar die moeten proportioneel en niet-discriminerend zijn. De Sutter pleitte ook voor het beter naleven van de bestaande maatregelen en voor verplicht telewerk.

Dit weekend braken zowel de federale als de Waalse minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke en Christie Morreale, voor een verplichte vaccinatie van de hele bevolking. Het punt zou ter sprake komen op het volgende Overlegcomité tussen de verschillende regeringen, dat voor vrijdag gepland staat.