Giro-voorzitter daagt Tadej Pogacar uit voor zeldzame dubbel: “In de Tour heeft hij niks meer te bewijzen”

Mauro Vegni, de voorzitter van de Giro d’italia, heeft Tadej Pogacar (23) uitgedaagd om in 2022 zowel de Giro d’Italia als de Tour de France te winnen. Het is al van de vorige eeuw geleden (1998) dat een renner hierin slaagde: toen was het de Italiaan Marco Pantani die de ‘Giro-Tour-dubbel’ achter zijn naam schreef. Is Pogacar de volgende?

De Giro-voorzitter vindt dat er na een eerste overwinning in de Tour nog “weinig extra te bewijzen valt.” Vegni: “De Tour de France drie of vier keer winnen, maakt niet veel uit in de carrière van een renner. Als je hem één keer gewonnen hebt, heb je bewezen dat je een fantastische renner bent en dan valt er weinig meer te bewijzen.”

Vegni hoopt Pogacar te prikkelen om zijn pijlen te richten op de zeldzame ‘Giro-Tour-dubbel’. De laatste renner die een serieuze poging deed was Chris Froome in 2018: eerst won hij de Giro, maar in de Tour strandde de Brit op de derde plaats.

Giro-voorzitter Mauro Vegni — © EPA-EFE

“Het is jammer dat niemand nu de wens lijkt te hebben om deze dubbel te verwezenlijken”, ging Vegni verder in zijn interview met La Gazzetta dello Sport. “Het is tijd voor een renner om zijn naam toe te voegen aan de erelijst, want het is al geleden van die keer dat Pantani het deed.”

In mei 2022 zal de 105de editie van de Giro d’Italia plaatsvinden. Enkele dagen geleden werd de kalender voor die Giro nog bekendgemaakt: de race zal drie weken duren, en in totaal zullen de renners 3.410 kilometer afgelegd hebben. Op zondag 29 mei eindigt de Giro met een tijdrit van 17,1 kilometer in Verona.

Volgens Vegni kan iedereen zich volgend jaar uitleven in de Giro, want elke renner kan zijn specifieke talenten etaleren. “Het is duidelijk dat dit één van de zwaarste Giro-edities van de laatste jaren zal worden, aangezien er heel wat klimmetjes in het parcours verwerkt zitten. Maar de indeling van de etappes stelt de renners ook in staat om in elke etappe hun zegje te doen, want er is voor elk wat wils. Ik denk dat er elke dag spectaculair gekoerst zal worden”, aldus de 62-jarige Giro-voorzitter.

Pogacar won de Tour de France al in 2020 en 2021, en de Sloveen zal maar al te graag een derde keer op rij de gele trui willen veroveren. Eerder zei Pogacar al dat hij ook ooit de Giro wil winnen, maar er wordt verwacht dat hij volgend jaar prioriteit zal geven aan de Tour de France en de Vuelta in Spanje.