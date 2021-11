Coach van Roger Federer komt met slecht én goed nieuws over Zwitserse tennislegende

“Roger Federer is 40 jaar en herstelt niet meer zo snel als vroeger. Daardoor zal hij waarschijnlijk de Australian Open missen, maar hij zal zeker nog terugkeren op het tennisveld”, aldus Ljubicic. “Hij zal niet ineens met pensioen gaan. We zullen hem volgend jaar terug kunnen bewonderen op het veld, al weet ik niet precies wanneer. Hij is aan het revalideren, en daar is geen haast bij.”

In 2021 werkte Federer slechts 13 wedstrijden af, en het is intussen al geleden van juli dat hij op het tennisveld stond. De 20-voudige Grand Slam-winnaar nam van 2000 tot en met 2020 onafgebroken deel aan de Australian Open, goed voor zes eindzeges.

© EPA-EFE

Het zou de tweede opeenvolgende keer zijn dat Federer de Australian Open aan zich moet laten voorbijgaan. Een klap in het gezicht van de organisatie, die had gehoopt om de ‘grote drie’ - Federer, Nadal en Djokovic - terug samen te brengen in eenzelfde toernooi.

Nadal kondigde eerder al aan dat hij na zijn blessureleed wil meedoen aan de Australian Open, maar ook de deelname van Djokovic hangt aan een zijden draadje. De negenvoudige winnaar van het tennistoernooi heeft nog geen toezegging gedaan om zijn titel in januari te verlengen, nadat hij eerder weigerde te bevestigen of hij al dan niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Nochtans kondigde Daniel Andrews - de premier van de staat Victoria, waarvan hoofdstad Melbourne het toneel is voor de Australian Open - eerder al aan dat enkel gevaccineerde spelers en fans welkom zullen zijn.