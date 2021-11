Een dode, een gewonde ‘held’ en drie terreurarrestaties na taxi-explosie in Liverpool

In de Engelse stad Liverpool is zondagochtend rond 11 uur plaatselijke tijd (12 uur Belgische tijd) een taxi ontploft. Daarbij stierf een inzittende passagier en geraakte de chauffeur gewond. Er werden drie arrestaties gemaakt op basis van de Britse terreurwetgeving.

In Liverpool zouden zondag – net als in de rest van het Verenigd Koninkrijk – om 11 uur twee minuten stilte plaatsvinden ter ere van Remembrance Sunday, een dag waarop de Britten de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdenken. In plaats daarvan klonk er iets voor dat tijdstip een enorme knal en veranderde een taxi voor het Liverpool’s Women Hospital in een enorme vuurbal. Volgens berichten die de politie binnenkreeg, stond de taxi nog maar net voor het ziekenhuis toen het voorval plaatsvond.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is op dit moment niet zeker of het wel de bedoeling was dat de taxi voor het ziekenhuis ontplofte.

De kathedraal van Liverpool is met de auto slechts 4 minuten verwijderd van het Liverpool’s Women Hospital en dat is de plek waar meer dan 2.000 veteranen, militairen en hoogwaardigheidsbekleders waren samengekomen om de twee minuten stilte te houden.

Wel is duidelijk dat de politie het onwaarschijnlijk acht dat de ontploffing gebeurde door een technisch defect in de wagen. Er wordt uitgegaan van terreur. Het onderzoek wordt geleid door de terrorismebestrijdingspolitie die wordt bijgestaan door de Britse veiligheidsdienst MI5.

Drie arrestaties

Volgens de BBC vond er zondag al om 13 uur een eerste politie-inval plaats in een woning niet ver van het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of daarbij iemand gearresteerd werd. Een uur later vielen agenten een ander huis binnen waarbij volgens omstaanders twee mannen gearresteerd werden. Er werden uiteindelijk drie mannen – 21, 26 en 29 jaar oud – gearresteerd op grond van terrorisme.

© AP

De chauffeur van de taxi, die uit de wagen kon ontsnappen voordat de vlammen zich verspreidden, werd niet gearresteerd. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen en de politie meldt dat zijn toestand stabiel is. De mannelijke passagier die zich in de auto bevond, overleefde de explosie niet. De identiteit van die laatste is niet bekend. Wel is geweten dat hij de enige passagier was.

De Britse tabloid The Daily Mirror bericht dat de passagier een zelfmoordterrorist zou zijn geweest die aan de chauffeur had gevraagd hem naar de kathedraal te brengen. De man, die door de tabloid geïdentificeerd wordt als ‘de held’ David Perry, zou geweigerd hebben en hem in zijn taxi opgesloten hebben. Nog volgens de krant is Perry intussen al terug thuis.

Patiëntbezoeken beperkt

The Guardian meldt dat het ziekenhuis patiëntbezoeken ‘tot nader order’ beperkt heeft en patiënten ‘waar mogelijk’ naar andere ziekenhuizen heeft overgebracht. Verder mogen medewerkers het ziekenhuis enkel verlaten en betreden onder toezicht van de plaatselijke politie.

Burgemeester van Liverpool Joanne Anderson (Labour Party) noemde de explosie verontrustend en bedankte de hulpdiensten voor hun snelle reactie. De Britse premier Boris Johnson (Conservative Party) betuigde zijn medeleven op Twitter: ‘Mijn gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door het vreselijke incident in Liverpool vandaag (zondag, red.). Ik wil de hulpdiensten bedanken voor hun snelle reactie en professionaliteit, en de politie voor hun werk aan het lopende onderzoek.’

© AP

Zondagavond waren er in Liverpool nog steeds gebieden afgezet en wegen afgesloten.

Dreigingsniveau

In het Verenigd Koninkrijk staat het dreigingsniveau voor terrorisme op ‘substantial’, wat betekent dat een aanslag waarschijnlijk is.

Afgelopen oktober overleefde het conservatieve parlementslid David Amess een vermeende terroristische aanslag in Leigh-on-Sea in het graafschap Essex niet. Een man is beschuldigd van moord en moet in maart terechtstaan.