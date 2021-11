Queen moet op laatste moment comeback afzeggen op Remembrance Sunday: “Teleurgesteld”

De Britse Queen Elizabeth heeft zondag op het laatste moment moeten afzeggen voor de nationale herdenking Remembrance Sunday. Ze had last van een verstuikte rug. De 95-jarige Queen moest sinds 20 oktober, toen ze even in het ziekenhuis werd opgenomen, op doktersadvies rust nemen, maar was vast van plan haar comeback te maken tijdens de herdenking.

De Queen ziet Remembrance Sunday, waarop de oorlogsslachtoffers van het Verenigd Koninkrijk worden herdacht, als een van haar belangrijkste plichten en wilde dan haar terugkeer in het openbaar maken. Zaterdag had Buckingham Palace nog verklaard dat het de “stellige intentie” van de koningin was om bij de dienst te zijn. Iedereen verwachtte dan ook haar zondag op het balkon te zien verschijnen. Maar haar plaats tussen prins Edward en prinses Alexandra bleef er leeg.

© REUTERS

In een verklaring kort voor het evenement zei het paleis dat de Queen “met grote spijt” had beslist om niet aanwezig te zijn en “teleurgesteld” was dat ze de dienst zou missen. Ze liep een verstuikte rug op.

De Queen is niet meer persoonlijk aanwezig geweest op publieke evenementen nadat ze op 20 oktober even in het ziekenhuis werd opgenomen en daarna op doktersbevel moest rusten. Volgens een bron binnen het paleis heeft haar verstuikte rug niets te maken met de eerdere gezondheidsproblemen. Het zou gaan om een “ongelofelijk ongelukkig toeval”.

Brits premier Boris Johnson probeerde journalisten tijdens het evenement gerust te stellen over de gezondheidstoestand van de Queen: “Ik heb de koningin vorige week op audiëntie gezien, woensdag in Windsor, en het gaat heel goed met haar.”

De Queen miste in haar 69 jaar op de troon nog maar zes keer eerder Remembrance Sunday, waarvan de laatste keer in 1999. Vier keer was ze op buitenlandse missie, twee keer was ze afwezig toen ze zwanger was.