Fortnite niet meer beschikbaar in China

Het erg populaire videospel Fortnite is niet langer beschikbaar in China. Dat hebben spelers maandag bevestigd.

Uitgever Epic Games had eerder deze maand aangekondigd dat hij op 15 mei zou stoppen met de speciale versie van Fortnite voor China, waar gewelddadige of politiek gevoelige inhoud streng gereguleerd is.

Fortnite, dat wereldwijd miljoenen spelers telt, kwam nooit echt van de grond in China. Na een testperiode van drie jaar waar de uitgever geen munt uit kon slaan, geeft de uitgever er de brui aan.

China wil de impact van videogames op kinderen verkleinen. In september voerde de overheid beperkingen in op de toegestaande wekelijkse speeltijd.