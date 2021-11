Politie voert vanaf vandaag dagelijks actie: “Het land gaat plat”

De vakbonden protesteren tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Ook zitten de onderhandelingen over een loonsverhoging muurvast. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten.

Een onderhandelingscomité woensdag, waarbij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aanwezig was, bracht de partijen niet dichter bijeen. De vakbonden bij de politie, ACV, ACOD, NSPV en VSOA, activeerden daarom een stakingsaanzegging voor de federale politie, zodat die vanaf maandag met acties kunnen starten. Een tweede aanzegging, voor de lokale politie deze keer, wordt komende donderdag onderhandeld. De aanzeggingen lopen tot eind januari.

De politie lanceert maandag dus een lange reeks acties. Al minstens tot eind december zouden de bonden een kalender uitgewerkt hebben. “De acties zullen crescendo gaan”, zegt Vincent Houssin, voorzitter van VSOA Politie. “Afhankelijk van de bereidheid van de politieke overheid om naar ons te luisteren, zullen we een tandje bijsteken.”

“Zal overal gevoeld worden”

Het zou gaan om stiptheidsacties, zoals eind oktober op de luchthavens van Zaventem en Charleroi, maar ook om extra grondige verkeerscontroles. Wat de acties precies zullen inhouden, willen de bonden niet kwijt. “We rekenen op het verrassingseffect”, zegt Carlo Medo van het NSPV, die naar eigen zeggen “enorm veel steun” van de achterban gewaar wordt. Medo betreurt dat de bonden kop van jut zijn als gewone burgers hinder zullen ondervinden van de acties. “Maar mensen moeten ook beseffen dat een veilige maatschappij geld kost. Het is hoog tijd dat de beleidsvoerders nu zeggen waar het op staat.”

Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, zegt dat het de eerste dagen militanten van de vakbonden zullen zijn die actie gaan voeren, nadien zouden de acties uitbreiden. Ook zouden de acties zowel op lokaal als nationaal niveau georganiseerd worden. De bond merkt eveneens “enorm veel respons”.

In een pamflet van het ACOD klinkt het dan weer dat “het land plat” gaat. “Alle vervoer, op het land, op het water en in de lucht zal hinder ondervinden. Maar dat is niet alles, ook justitie zal het voelen. Als we het kunnen bedenken, zullen we het doen”, zegt de bond.