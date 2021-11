Trump-holding verkoopt luxehotel in Washington

De Trump Organization, de holding van Amerikaans oud-president Donald Trump, gaat de huurovereenkomst van zijn luxehotel in Washington D.C. voor 375 miljoen dollar verkopen aan investeringsgroep CGI Merchant. Die zou het Trump-hotel een nieuwe naam geven, melden Amerikaanse media.

Volgens de zakenkrant Wall Street Journal sloot de CGI Merchant Group een ander akkoord met hotelgroep Hilton voor het beheer van het hotel. Die zou het Trump-hotel als vestiging van luxehotelketen Waldorf Astoria uitbaten.

Het hotel op enkele honderden meters van het Witte Huis zit in een imposant gebouw van de Amerikaanse overheid. Die verhuurt het sinds 2013 aan de vastgoedgroep van Trump. Het contract geldt voor 60 jaar, met de mogelijkheid om er nog eens 40 extra jaren bij te doen.

De Trump Organization zou zowat 200 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in renovatie. Winst is er echter niet gemaakt sinds de opening in 2016.

Tijdens het presidentiële mandaat van Donald Trump werd het hotel wel een ontmoetingsplaats voor Republikeinse parlementsleden, donoren en lobbyisten. Sommigen stelden daar deontologische vragen bij.